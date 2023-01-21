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Драма в Италии: "Ювентус" лишен 15 очков за махинации
21.01.2023 09:00 Алина Груднева

Драма в Италии: "Ювентус" лишен 15 очков за махинации

Федеральный апелляционный суд Италии лишил футбольный клуб "Ювентус" 15-ти очков за финансовые махинации.

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

В частности, команду наказали за сокрытие 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Среди 15-ти подозреваемых оказался президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Все руководство туринского футбольного клуба ушло в отставку. "Ювентус" опустился на 10-е место с 22 очками. Команда намерена обжаловать наказание.

"Мы видим в этом ужасную несправедливость по отношению к миллионам болельщиков, но верим, что вскоре она будет исправлена ​​в суде", — сказали адвокаты.

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