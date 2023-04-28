



Драка на матче Евролиги: игрок белградского "Партизана" получил тяжелую травму

Мировой баскетбол и Евролига в четверг стали свидетелями одного из необычных событий в истории турнира, когда игроки мадридского "Реала" и белградского "Партизана" устроили потасовку во время игры, из-за чего она была остановлена ​за ​две минуты до конца матча.



Судьи совещались около 10 минут и решили, что из-за большого количества участников драки они не могут продолжать игру. Позже Евролига объявила, что "Партизан" выиграл игру со счетом 80:95 и прошел со счетом 0:2.



Самый жесткий момент в потасовке произошел, когда игрок "Реала" Гершон Ябуселе схватил Данте Экзама из "Партизана" сзади за шею и впечатал его в пол. Защитник "Партизана" вышел с поля прихрамывая и опираясь на товарищей по команде.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Dante Exum leaving Wizink Center with crutches #EuroLeague pic.twitter.com/898T9qzvIv — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

В пятницу стало известно, что Экзам, один из важнейших игроков Желько Обрадовича, порвал сухожилие на пальце ноги и сербы могут пропустить оставшиеся игры. В этом сезоне австралийский разыгрывающий набирал в среднем впечатляющие 13,4 очка и 2,8 передачи за игру в Евролиге."Сухожилие на пальце ноги разорвано. Серьезная травма. Ему придется ехать в Белград на костылях, чтобы мы могли сделать там рентреновский снимок. У него также повреждена верхняя губа", - сообщил Telegraph врач команды."То, как Ябуселе бросил его дзюдоистским приемом, — это тянет на тюрьму и пожизненное отстранение. Экзам мог сломать позвоночник, серьезно повредить голову и закончить карьеру, — добавил в интервью врач. — Это было ужасно, никогда не видел ничего подобного в моей жизни".