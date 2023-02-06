



Дортмундскую "Боруссию" заинтересовал российский футболист

Дортмундская "Боруссия" заинтересовалась российским футболистом Александром Головиным.



Об этом рассказал агент полузащитника, который в настоящее время играет в "Монако".



Головина многие заметили после скандала в сети из-за того, что с ним обнялся украинский футболист из "Марселя" Руслан Малиновский еще до полномасштабной войны в Украине.



По предварительным данным, Головин не против играть в Германии. Однако никаких официальных прогнозов пока что нет.