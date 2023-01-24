



Допраздновались: фанаты "Арсенала" арестованы после победы над "МЮ"

В Уганде полиция арестовала минимум восьмерых болельщиков "Арсенала" после их празднования победы над "Манчестер Юнайтед" в английской премьер-лиге.



Фанаты облачились в красную форму клуба, взяли символический трофей и проехались по городу Джинджа колонной из пяти автомобилей. По данным полиции, у болельщиков не было разрешения на проведение марша, что считается нарушением общественного порядка.



"Я не знаю, что мы сделали, но мы просто праздновали нашу победу над соперниками из "Манчестер Юнайтед", — сказал один из болельщиков в комментарии Daily Monitor.



В ответ на инцидент правозащитные организации сказали, что Закон об управлении общественным порядком наделил полицию Уганды дискреционными полномочиями, которые используются для подавления прав граждан.



"Арсенал" забил драматический гол на последней минуте и одержал победу со счетом 3:2 в воскресном матче. Победа дала надежду фанатам клуба на то, что он закончит премьер-лигу на первом месте.