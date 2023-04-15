



Долгопят из-за травмы не верил, что завоюет серебро

Израильский гимнаст Артем Долгопят, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы в Анталии, не верил, что так завершатся соревнования.



В интервью Israel Hayom он признался, что у него почти не было времени на подготовку из-за травмы, которую он получил месяц назад.



"Сейчас я чувствую себя прекрасно, было очень сложно, но в итоге все закончилось хорошо. У меня была всего неделя на подготовку после травмы. Это было просто безумие. Пока мы не полетели на чемпионата, я не очень верил, что это возможно, но когда я приехал, я сказал себе: "Я должен делать свою работу", - признался Артем.



По словам Долгопята, ему было трудно привести мысли в порядок. Он отметил, что с выздоровлением и восстановлением ему помог физиотерапевт, которого спортсмен считает настоящим волшебником.



