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Дочь Пеле подтвердила госпитализацию легенды футбола
30.11.2022 20:02 Ольга Белозерова

Дочь Пеле подтвердила госпитализацию легенды футбола

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле подтвердила его госпитализацию.

Как сообщает ВВС, доставили в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу с "общей опухолью". Его дочь Кели Насименто написала в Instagram, что "новых ужасных прогнозов не было".

В прошлом году Пеле удалили опухоль из толстой кишки, и с тех пор он регулярно проходит лечение в больнице.

"Сегодня в средствах массовой информации много тревог по поводу здоровья моего отца. Нет никаких чрезвычайных ситуаций или новых ужасных предсказаний. Я буду там на Новый год и обещаю опубликовать несколько фотографий", - заявила дочь легенды футбола. 

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