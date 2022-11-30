



Дочь Пеле подтвердила госпитализацию легенды футбола

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле подтвердила его госпитализацию.



Как сообщает ВВС, доставили в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу с "общей опухолью". Его дочь Кели Насименто написала в Instagram, что "новых ужасных прогнозов не было".



В прошлом году Пеле удалили опухоль из толстой кишки, и с тех пор он регулярно проходит лечение в больнице.



"Сегодня в средствах массовой информации много тревог по поводу здоровья моего отца. Нет никаких чрезвычайных ситуаций или новых ужасных предсказаний. Я буду там на Новый год и обещаю опубликовать несколько фотографий", - заявила дочь легенды футбола.