



Детская шалость: в Венгрии футболист пожизненно отстранен за выходку на поле

Венгерская футбольная ассоциация пожизненно дисквалифицировала игрока Кристиана Тота за "детскую шалость" на поле во время матча в третьем дивизионе.

По данным Nemzeti Sport, футболист направил игрушечный пистолет в спину бокового арбитра.

За скандальную выходку дисциплинарный комитет решил пожизненно отстранить игрока.

"Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и подумать не мог, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту", — прокомментировал Тота.