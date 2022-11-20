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Детская шалость: в Венгрии футболист пожизненно отстранен за выходку на поле
20.11.2022 05:45 Алина Груднева

Детская шалость: в Венгрии футболист пожизненно отстранен за выходку на поле

Венгерская футбольная ассоциация пожизненно дисквалифицировала игрока Кристиана Тота за "детскую шалость" на поле во время матча в третьем дивизионе.

 
По данным Nemzeti Sport, футболист направил игрушечный пистолет в спину бокового арбитра. 
 
За скандальную выходку дисциплинарный комитет решил пожизненно отстранить игрока.
 
"Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и подумать не мог, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту", — прокомментировал Тота. 

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