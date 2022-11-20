Детская шалость: в Венгрии футболист пожизненно отстранен за выходку на поле
Венгерская футбольная ассоциация пожизненно дисквалифицировала игрока Кристиана Тота за "детскую шалость" на поле во время матча в третьем дивизионе.
По данным Nemzeti Sport, футболист направил игрушечный пистолет в спину бокового арбитра.
За скандальную выходку дисциплинарный комитет решил пожизненно отстранить игрока.
"Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и подумать не мог, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту", — прокомментировал Тота.
Megyei foci: örökre eltiltotta az MLSZ a partjelzőre „fegyvert” fogó tényői futballistát https://t.co/k0NglTwlOB pic.twitter.com/TAczy0I3Ba— Nemzeti Sport (@NSOnline) November 16, 2022