



Дэнни Франко: Оборона — наш ключ к победе

"Хапоэль Тель-Авив" продолжает удивлять. Команда Дэнни Франко отлично выглядит на этом этапе сезона и сегодня вечером, в субботу, обыграла Бней-Герцлия со счетом 79:91 в четвертьфинале Кубка Победителей и взяла путевку в полуфинал, где в среду встретится с Хапоэль Иерусалим.



Тренер "Хапоэль Тель-Авив" Дэнни Франко подвел итоги игры: "Я очень рад победе и тому, как они защищались во втором тайме. Защита — это то, что мы будем видеть на протяжении всего сезона. Физических качеств и интенсивности, которые мы хотим показать, пока нет, мы надеемся, что соперники будут подталкивать нас к этому раз за разом".



"Сегодня у нас было много взлетов и падений, что вполне естественно для команд в начале сезона. Я рад, что мы знали, как восстановиться, даже несмотря на то, что у нас были не очень хорошие моменты. Сегодня отличную игру показали наши пятеро легионеров, и наши израильские игроки тоже были на высоте".



Франко добавил: "Мы сделали несколько перехватов в обороне, что дало нам преимущество, и мы сохранили его до конца игры. Вокруг команды большой ажиотаж и ожидания на ближайшее будущее, я рад, что игроки заставили зрителей поверить в них. Важно соблюдать пропорции, быть разумным. Мы по-прежнему будем выигрывать, играть и проигрывать, мы должны держаться вместе".