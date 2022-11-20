



Делегация Израиля на ЧМ-2022 в Катаре: нужно помнить об осторожности

Представитель делегации от МИД Израиля на чемпионате мира по футболу в Катаре Алон Лави еще раз призвал граждан, отправившихся в Доху, быть осторожными.

Об этом он сказал в интервью "Аруц Шева".

"Вероятно, будут проблемы, даже самые элементарные, от утерянных проездных документов и медицинских проблем до более сложных. Поэтому существует потребность в консульской делегации, которая может помочь", - сказал он.

По словам Лави, необходимо помнить, что израильтяне являются гостями в арабской стране, с которой нет дипломатических отношений. Он призвал граждан вести себя корректно, избегать неприятностей и следовать правилам, касающимся употребления алкоголя и наркотиков.

Он добавил, что следование правилам обеспечит защиту от различных угроз безопасности.

"Но, в конце концов, эти люди здесь, чтобы наслаждаться футболом. Вы должны помнить, что катарцы сделают все, чтобы игры прошли мирно", - добавил он.