



Дедушка Пике сделал трогательное заявление о завершении карьеры внука

Дедушка Жерара Пике Амадор Бернабеу прокомментировал завершение карьеры его внука.

Бывший вице-президент "Барселоны" был расстроен тем, что Жерар ушел из большого футбола.

"Это не тот конец, которого мы ожидали, некоторые вещи бывают вынужденными. Я расстроен, потому что он был готов продолжать. Я видел, что конец близится, потому что есть вещи, с которыми я бы не согласился. Жерар отказался от всего ради своего счастья", - сказал Бернабеу.

По его словам, Пике никогда не уйдет из клуба с обидой.

"Он и вся наша семья были фанатами "Барселоны" всю свою жизнь. Одно дело это клуб, другое – люди в нем. Для нас "Барселона" – это наш дом, и мы никогда не останемся обиженными на то, что делает клуб", - добавил он.