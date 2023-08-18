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Даниэль Перец будет играть в мюнхенской “Баварии”: срок и стоимость контракта
18.08.2023 08:39 Наталья Богинская

Даниэль Перец будет играть в мюнхенской “Баварии”: срок и стоимость контракта

Ожидается, что “Маккаби Тель-Авив” и вратарь национальной сборной Израиля Даниэль Перец подпишут четырехлетний контракт с мюнхенской “Баварией”. 

Согласно данным Sky Sports Germany, сделка “находится на завершающей стадии”, и “между сторонами имеется устная договоренность”. 

По условиям сделки, “Маккаби Тель-Авив” получит от “Баварии” “гарантированные два миллиона евро плюс дополнительные платежи”. Ожидается, что общая сумма контракта сумма составит 6-7 миллионов евро.

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