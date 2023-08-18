



Даниэль Перец будет играть в мюнхенской “Баварии”: срок и стоимость контракта

Ожидается, что “Маккаби Тель-Авив” и вратарь национальной сборной Израиля Даниэль Перец подпишут четырехлетний контракт с мюнхенской “Баварией”.



Согласно данным Sky Sports Germany, сделка “находится на завершающей стадии”, и “между сторонами имеется устная договоренность”.



По условиям сделки, “Маккаби Тель-Авив” получит от “Баварии” “гарантированные два миллиона евро плюс дополнительные платежи”. Ожидается, что общая сумма контракта сумма составит 6-7 миллионов евро.