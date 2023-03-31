



ЧП на тренировке: спортсмен случайно проглотил пчелу и умер

В Бразилии спортсмен во время тренировки случайно проглотил пчелу, после чего умер.



По данным Mirror, это случилось возле пляжа Понта-Негра.



Предположительно, пчела ужалила спортсмена, после чего у него началась сильная аллергическая реакция. В больнице пострадавший провел 21 день, но спасти его так и не удалось.



По словам сестры спортсмена, ему вовремя не оказали экстренную помощь, что и привело к его гибели.



"Если бы была адекватная помощь, врач, пожарный, медпункт, кто мог бы реанимировать моего брата", — отметила она.

