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ЧП на тренировке: спортсмен случайно проглотил пчелу и умер
31.03.2023 21:45 Алина Груднева

ЧП на тренировке: спортсмен случайно проглотил пчелу и умер

В Бразилии спортсмен во время тренировки случайно проглотил пчелу, после чего умер.

По данным Mirror, это случилось возле пляжа Понта-Негра.

Предположительно, пчела ужалила спортсмена, после чего у него началась сильная аллергическая реакция. В больнице пострадавший провел 21 день, но спасти его так и не удалось.

По словам сестры спортсмена, ему вовремя не оказали экстренную помощь, что и привело к его гибели.

"Если бы была адекватная помощь, врач, пожарный, медпункт, кто мог бы реанимировать моего брата", — отметила она.
 

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