



ЧМ:2022 Нидерланды - Эквадор 1:1

Чемпионат мира по футболу, который проходит сейчас в Катаре просто изобилует сенсациями и острыми игровыми моментами. Проигрыш Аргентины и Германии еще долго будут вспоминать любители этой игры.



В очередном матче, который проходил на стадионе "Халифа интернейшнл" в Дохе, Нидерланды сыграли вничью с командой Эквадора.



В первом тайме Нидерланды вышли вперед, один гол Эквадора не был засчитан из за офсайда, однако во втором тайме команда Эквадора таки смогла отыграться и матч закончился вничью 1:1



В следующем туре Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор встретится с Сенегалом, однако уже стало понятно, что Катар с 0 очков в плей-оф ф не попадает.