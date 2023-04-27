



ЧМ по хоккею-2023: сборная Украины победила Нидерланды с разгромным счетом

В четвертом туре чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе группы В украинская команда разгромила голландцев.



Хоккеисты сборной Украины за три периода нанесла 60 бросков по воротам соперников! И забросили 14 шайб! У Нидерландов — 11 бросков и два гола.



Украина - Нидерланды - 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)



Шайбы: 01:49 Коренчук (Нименко, Ворона) — 1:0, 08:08 Коренчук (Мережко) — 2:0, 11:53 Трахт (Мережко) — 3:0, 12:39 Веркел — 3:1, 18:52 Нименко (Коренчук, Мережко) — 4:1, 20:32 Трахт (Сысак, Пересунько) — 5:1, 22:08 Мережко (Мазур — больш.) — 6:1, 22:59 Ружников (Куцевич, Гребеник) — 7:1, 31:38 Денискин (Коренчук, Пангелов-Юлдашев — больш.) — 8:1, 36:02 ван Нес (Стемпер, Сост — больш.) — 8:2, 36:11 Панченко — 9:2, 38:04 Ворона (Трахт, Пересунько — больш.) — 10:2, 44:34 Денискин (Лялька, Пангелов-Юлдашев — больш.) — 11:2, 49:27 Коренчук (Ворона, Дьяченко) — 12:2, 50:17 Трахт (Пересунько, Мазур) — 13:2, 58:04 Трахт — 14:2.



Турнирная таблица





Теперь в заключительном туре Украина сыграет против Японии 29 апреля. В дивизион IA поднимется лучшая команда группы.