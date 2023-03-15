



ЧМ-2030: Украину вычеркнули из заявки и включили Марокко

Королевство Марокко включено в заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года вместе с Испанией и Португалией. А Украина, как уже можно было догадаться, из нее исключена – ее место на крупнейшем футбольном форуме планеты займет Морокко.



В случае успеха Марокко станет первой страной, принявшей игры турнира в Северной Африке. Королевство ранее пять раз безуспешно претендовало на мировое первенство. Но в этот раз все получилось, сообщил журналист SkyNews Роб Харрис, а также издание Athletic.



Как известно, заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 отклонили из-за того, что страна не смогла выделить необходимую сумму для проведения соревнований. Но совместно с Испанией и Португалией африканцы смогут принять Мундиаль.



Испания и Португалия в октябре включили в заявку на турнир Украину. Идея была поддержана УЕФА. Однако впоследствии страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой Украины на Марокко из-за ситуации с президентом УАФ Андреем Павелко. Он подозревается в мошенничестве и отмывании денег во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Но окончательное решение было принято на фоне продолжения активных боевых действий в Украине.



За право провести чемпионат также будут соревноваться Саудовская Аравия, Египет и Греция (совместная заявка), Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай (совместная заявка).



Хозяева ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.



Напомним, заявку на проведение чемпионата мира 2030 года Украина подала в прошлом году вместе с футбольными федерациями Испании и Португалии.