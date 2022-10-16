



ЧМ-2022 в Катаре: Роналдо назвал фаворита

Легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита чемпионата мира в Катаре, который стартует в следующем месяце.

Своим прогнозом он поделился в интервью Marca.

"Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. Мы должны быть главными героями. Это правда, что европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный", - сказал он.

Роналду считает, что ожидается историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами.

"Бразилия и Аргентина хорошо представляют наш континент, Южную Америку, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года. Это будет отлично. Франция, Германия, Испания, Бразилия, Аргентина... Но я бы не стал размещать их в любом порядке. Сказал бы, что у них всех есть хорошие шансы на победу", – отметил он.