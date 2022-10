ЧМ-2022 в Катаре: отправившийся на чемпионат испанец задержан в Иране

Испанец, отправившийся из Мадрида в Доху на чемпионат мира по футболу, вероятно, находится под арестом в Иране.

Именно там, как считается, он пропал без вести более трех недель назад.

"Сегодня утром мы узнали из министерства иностранных дел, что вероятность того, что он арестован, составляет 99%", — сказала АР его мать туриста Сантьяго Санчеса.

Его сестра завтра встретится с представителями МИД Испании в Мадриде, чтобы узнать подробности.

🚨 Santiago Sanchez, a Real Madrid fan walking to the Qatar World Cup from Madrid has been reported missing in Iran.



Sanchez's family last heard from him on October 2nd, a day after he crossed the Iraq-Iran border.



(Source: @AP) pic.twitter.com/QeGcpyOdtK