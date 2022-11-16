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ЧМ-2022 в Катаре: израильтян призвали к осторожности
16.11.2022 19:16 Алина Груднева

ЧМ-2022 в Катаре: израильтян призвали к осторожности

Израильтян, отправляющихся на чемпионат мира по футболу в Катар, призвали как можно осторожнее проявлять свою идентичность.

 
Предупреждение является частью кампании МИД.
 
Израильтян призвали скрывать любые израильские символы, такие как флаги и Звезду Давида. 
 
"Иранская команда будет участвовать в чемпионате мира, и, по нашим оценкам, за ней последуют десятки тысяч болельщиков, а также будут другие болельщики из стран Персидского залива, с которыми у нас нет дипломатических отношений", — предупредил дипломат Лиор Хайат.

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