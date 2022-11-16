



ЧМ-2022 в Катаре: израильтян призвали к осторожности

Израильтян, отправляющихся на чемпионат мира по футболу в Катар, призвали как можно осторожнее проявлять свою идентичность.

Предупреждение является частью кампании МИД.

Израильтян призвали скрывать любые израильские символы, такие как флаги и Звезду Давида.

"Иранская команда будет участвовать в чемпионате мира, и, по нашим оценкам, за ней последуют десятки тысяч болельщиков, а также будут другие болельщики из стран Персидского залива, с которыми у нас нет дипломатических отношений", — предупредил дипломат Лиор Хайат.