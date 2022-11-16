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ЧМ-2022: террористы ИГИЛ призывают к терактам в Катаре
16.11.2022 02:30 Алина Груднева

ЧМ-2022: террористы ИГИЛ призывают к терактам в Катаре

В социальных сетях террористы ИГИЛ призывают к терактам во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

 
ЧМ-2022 должен начаться менее чем через неделю в Дохе.
 
Ряд испанских СМИ, в том числе La Razon, сообщили, что в Telegram сторонники террористической организации отправляют друг другу загадочные сообщения по поводу подготовки атак.
 
Предположительно, нападения могут планироваться против болельщиков таких национальных сборных, как Канада, Бельгия и Франция.
 
Также распространяются прямые призывы к насильственным действиям против врагов ИГИЛ.

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