



ЧМ-2022: террористы ИГИЛ призывают к терактам в Катаре

В социальных сетях террористы ИГИЛ призывают к терактам во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

ЧМ-2022 должен начаться менее чем через неделю в Дохе.

Ряд испанских СМИ, в том числе La Razon, сообщили, что в Telegram сторонники террористической организации отправляют друг другу загадочные сообщения по поводу подготовки атак.

Предположительно, нападения могут планироваться против болельщиков таких национальных сборных, как Канада, Бельгия и Франция.

Также распространяются прямые призывы к насильственным действиям против врагов ИГИЛ.