



ЧМ-2022: проблемы с травмой Бенземы всплыли задолго до турнира

Медики наблюдали за состоянием Карима Бензема еще до чемпионата мира по футболу, в котором он не смог участвовать.

По данным L'Équipeht, они сомневались в его пригодности к турниру еще до того, как он получил травмы мышцы бедра.

Его вызвали в лагерь сборной Франции. Он тренировался по индивидуальной программе, несмотря на боли, перед первым матчем против Австралии.

Футболист смог отыграть в последний месяц лишь 26 минут за клуб. Пока он не почувствовал боль в мышцах, была надежда на то, что форвард сможет выступить в Катаре.

Долгоиграющей оказалась травма, полученная в игре в составе "Реала", которая так и не была залечена до конца.