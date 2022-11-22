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ЧМ-2022: проблемы с травмой Бенземы всплыли задолго до турнира
22.11.2022 00:16 Алина Груднева

ЧМ-2022: проблемы с травмой Бенземы всплыли задолго до турнира

Медики наблюдали за состоянием Карима Бензема еще до чемпионата мира по футболу, в котором он не смог участвовать.

 
По данным L'Équipeht, они сомневались в его пригодности к турниру еще до того, как он получил травмы мышцы бедра.
 
Его вызвали в лагерь сборной Франции. Он тренировался по индивидуальной программе, несмотря на боли, перед первым матчем против Австралии. 
 
Футболист смог отыграть в последний месяц лишь 26 минут за клуб. Пока он не почувствовал боль в мышцах, была надежда на то, что форвард сможет выступить в Катаре.
 
Долгоиграющей оказалась травма, полученная в игре в составе "Реала", которая так и не была залечена до конца.

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