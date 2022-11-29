



ЧМ-2022: Португалия обыграла Уругвай

Вечером, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу состоялся матч между сборными Португалии и Уругвая.

Во время игры на поле выбежал болельщик в футболке с надписью "Спасите Украину", "Уважайте иранских женщин".

В руках у него был флаг ЛГБТ. Болельщика тут же задержали.

Между тем, матч завершился за светом 2:0 в пользу Португалии.

На 54 минуте забил Бруну Фернандеш. На 90+3 минуте он успешно реализовал пенальти, укрепив победу своей сборной.

Таким образом, Португалия оформила себе досрочный выход в 1/8 финала, следом за Францией и Бразилией.