



ЧМ 2022: Лионель Месси побил сразу несколько рекордов

Игрок борной Аргентины Лионель Месси побил несколько рекордов на Чемпионате мира по футболу в Катаре.



Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины на чемпионатах мира и превзошел достижение Габриэля Батистуты, сообщает РБК.



Кроме этого, Месси стал первым игроком, который оформил гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира, и шестым игроком в истории ЧМ, забившим мячи в 1/8, 1/4 и полуфинале в рамках одного чемпионата мира.



Аргентинец также повторил рекорд по числу игр на чемпионатах мира (25), который принадлежит немцу Лотару Маттеусу.



