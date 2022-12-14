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ЧМ 2022: Лионель Месси побил сразу несколько рекордов
14.12.2022 07:22 Ольга Белозерова

ЧМ 2022: Лионель Месси побил сразу несколько рекордов

Игрок борной Аргентины Лионель Месси побил несколько рекордов на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины на чемпионатах мира и превзошел достижение Габриэля Батистуты, сообщает РБК.

Кроме этого, Месси стал первым игроком, который оформил гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира, и шестым игроком в истории ЧМ, забившим мячи в 1/8, 1/4 и полуфинале в рамках одного чемпионата мира. 

Аргентинец также повторил рекорд по числу игр на чемпионатах мира (25), который принадлежит немцу Лотару Маттеусу.

 

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