



ЧМ-2022: как завершились матчи группы F

Вечером, 1 декабря, состоялись матчи группы F на чемпионате мира по футболу.

В четверг играли Канада-Марокко (1-2) и Хорватия-Бельгия (0-0).

Сборная Марокко открыла счет уже на четвертой минуте. Второй мяч залетел в ворота "кленовых" на 23-й минуте. Канадцы так и не смогли забить соперникам. Им засчитали один мяч, благодаря автоголу марокканцев.

В итоге, сборная Марокко сенсационно выиграла свою группу и вместе с Хорватией отправилась в 1/8 финала ЧМ.

Бельгия, как и Канада, покинула турнир, не выйдя из группы.