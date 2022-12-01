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ЧМ-2022: как завершились матчи группы F
01.12.2022 19:23 Алина Груднева

ЧМ-2022: как завершились матчи группы F

Вечером, 1 декабря, состоялись матчи группы F на чемпионате мира по футболу.

 
В четверг играли Канада-Марокко (1-2) и Хорватия-Бельгия (0-0).
 
Сборная Марокко открыла счет уже на четвертой минуте. Второй мяч залетел в ворота "кленовых" на 23-й минуте. Канадцы так и не смогли забить соперникам. Им засчитали один мяч, благодаря автоголу марокканцев.
 
В итоге, сборная Марокко сенсационно выиграла свою группу и вместе с Хорватией отправилась в 1/8 финала ЧМ.
 
Бельгия, как и Канада, покинула турнир, не выйдя из группы. 

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