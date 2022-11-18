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ЧМ-2022: истребители F-16 сопроводили самолет со сборной Польши
18.11.2022 07:30 Алина Груднева

ЧМ-2022: истребители F-16 сопроводили самолет со сборной Польши

Истребители F-16 сопроводили для безопасности самолет со сборной Польши по футболу, которая отправилась на чемпионат мира в Катар.

 
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
 
"Наши игроки уезжают на Чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи", 
– сказал Блащак.
 
ЧМ-2022 пройдет в Дохе с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши впервые сыграет уже 22 ноября. 

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