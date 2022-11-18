ЧМ-2022: истребители F-16 сопроводили самолет со сборной Польши
Истребители F-16 сопроводили для безопасности самолет со сборной Польши по футболу, которая отправилась на чемпионат мира в Катар.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Наши игроки уезжают на Чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи",
– сказал Блащак.
ЧМ-2022 пройдет в Дохе с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши впервые сыграет уже 22 ноября.
Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022