



ЧМ-2022: истребители F-16 сопроводили самолет со сборной Польши

Истребители F-16 сопроводили для безопасности самолет со сборной Польши по футболу, которая отправилась на чемпионат мира в Катар.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Наши игроки уезжают на Чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи",

– сказал Блащак.

ЧМ-2022 пройдет в Дохе с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши впервые сыграет уже 22 ноября.