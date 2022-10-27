



ЧМ-2022: ФИФА призывают заменить сборную Ирана

Посол ООН Джанни Инфантино призвал ФИФА заменить сборную Ирана на чемпионате мира по футболу в Катаре.

По словам дипломата, вместо иранцев стоит включить сборную Италии.

"В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана с ЧМ-2022. Вы вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном выступали против Суперлиги. Мир не должен быть омрачен негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру. Это, по-видимому, может сказаться на победоносной работе, которую проделали вы и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани", - сказал он.

По словам посла, он лично и весь мир мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана.

"Насколько я понимаю, Италия занимает первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался", — добавил Замполли.