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ЧМ-2022: что происходит в первом овертайме
18.12.2022 19:26 Ольга Белозерова

ЧМ-2022: что происходит в первом овертайме

В ходе первого овертайма сборные Франции и Аргентины провели несколько замен.

Вместо Рабьо (Франция) на поле вышел Фофана, который уже на 100-й минуте мощно пробил с дальней дистанции, но защитник сборной Аргентины успешно блокировал его удар.

В составе сборной Аргентины была двойная замена: Вместо Де Пауля и Альвареса на поле вышли Паредес и Лаутаро Мартинес.

У аргентинцев был опасный момент:  Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной, но не сумел забить, его удар был блокирован. У Мартинеса был еще один голевой момент, но тоже неудачный.

Был объявлен перерыв. Впереди второй овертайм и, если потребуется, серия пенальти.

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