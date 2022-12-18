



ЧМ-2022: что происходит в первом овертайме

В ходе первого овертайма сборные Франции и Аргентины провели несколько замен.



Вместо Рабьо (Франция) на поле вышел Фофана, который уже на 100-й минуте мощно пробил с дальней дистанции, но защитник сборной Аргентины успешно блокировал его удар.



В составе сборной Аргентины была двойная замена: Вместо Де Пауля и Альвареса на поле вышли Паредес и Лаутаро Мартинес.



У аргентинцев был опасный момент: Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной, но не сумел забить, его удар был блокирован. У Мартинеса был еще один голевой момент, но тоже неудачный.



Был объявлен перерыв. Впереди второй овертайм и, если потребуется, серия пенальти.