ЧМ-2022: Аргентина вышла в полуфинал
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч Нидерланды - Аргентина в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Состязание завершилось со счетом 4:3 после серии пенальти и двух экстратаймов.
Первый тайм прошел оживленно. В раздевалку обе сборные ушли со счетом 2:2.
После второго тайма свет не поменялся. Были назначены два экстратайма, однако они ничего не дали, потому назначили серию пенальти. В итоге, Аргентина выбилась в полуфинал.
¡ARGENTINA ESTÁ ENTRE LOS 4 MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO! ¡VAMOS CARAJO!— Pablo Giralt (@giraltpablo) December 9, 2022
TE AMO DIBU. TE AMO LEO.
GRACIAS MUCHACHOS. pic.twitter.com/cb4NBfmVgL