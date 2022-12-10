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ЧМ-2022: Аргентина вышла в полуфинал
10.12.2022 08:16 Алина Груднева

ЧМ-2022: Аргентина вышла в полуфинал

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч Нидерланды - Аргентина в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.

 
Состязание завершилось со счетом 4:3 после серии пенальти и двух экстратаймов.
 
Первый тайм прошел оживленно. В раздевалку обе сборные ушли со счетом 2:2.
 
После второго тайма свет не поменялся. Были назначены два экстратайма, однако они ничего не дали, потому назначили серию пенальти. В итоге, Аргентина выбилась в полуфинал.
 

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