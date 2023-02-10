



Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18 342 человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на этой неделе в Турции возросло до 18 342 человек, а число раненых увеличилось до 74 242 человек, сообщило в пятницу Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны AFAD.



В нем говорится, что 75 780 жертв землетрясения были эвакуированы из зоны землетрясения на юге Турции и что более 121 000 человек были задействованы в спасательных операциях.



Он добавил, что произошло 1509 подземных толчков.