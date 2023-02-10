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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18 342 человек
10.02.2023 10:47 Наталья Богинская

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18 342 человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на этой неделе в Турции возросло до 18 342 человек, а число раненых увеличилось до 74 242 человек, сообщило в пятницу Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны AFAD.

В нем говорится, что 75 780 жертв землетрясения были эвакуированы из зоны землетрясения на юге Турции и что более 121 000 человек были задействованы в спасательных операциях.

Он добавил, что произошло 1509 подземных толчков.

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