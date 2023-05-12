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Чемпионата мира по дзюдо: израильтяне завоевали бронзу и золото
12.05.2023 18:45 Алина Груднева

Чемпионата мира по дзюдо: израильтяне завоевали бронзу и золото

Израильские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате мира, который проходит в катарской Дохе.

Петер Пальчик сегодня занял третье место, принеся Израилю бронзовую медаль. Он выступил в весовой категории до 100 кг.

На утешительном поединке, куда дзюдоиста отправили из-за нарушения, дзюдоист победил казахского соперника Нурлыхана Шархана.
 

В свою очередь, израильтянка Инбар Ланир завоевала золото. Дзюдоистка победила в полуфинале четырех соперниц.

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