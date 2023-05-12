



Чемпионата мира по дзюдо: израильтяне завоевали бронзу и золото

Израильские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате мира, который проходит в катарской Дохе.



Петер Пальчик сегодня занял третье место, принеся Израилю бронзовую медаль. Он выступил в весовой категории до 100 кг.



На утешительном поединке, куда дзюдоиста отправили из-за нарушения, дзюдоист победил казахского соперника Нурлыхана Шархана.



הישג נהדר בקטאר: פלצ'יק זכה בארד באליפות העולם בג'ודו, ענבר לניר תתמודד בגמר על הזהב pic.twitter.com/lgoIg1BDPF — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 12, 2023

מדליית זהב - על אדמת קטאר: ענבר לניר זכתה באליפות העולם בג'ודו pic.twitter.com/uGFwNMED8L — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 12, 2023

В свою очередь, израильтянка Инбар Ланир завоевала золото. Дзюдоистка победила в полуфинале четырех соперниц.