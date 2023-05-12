Чемпионата мира по дзюдо: израильтяне завоевали бронзу и золото
Израильские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате мира, который проходит в катарской Дохе.
Петер Пальчик сегодня занял третье место, принеся Израилю бронзовую медаль. Он выступил в весовой категории до 100 кг.
На утешительном поединке, куда дзюдоиста отправили из-за нарушения, дзюдоист победил казахского соперника Нурлыхана Шархана.
В свою очередь, израильтянка Инбар Ланир завоевала золото. Дзюдоистка победила в полуфинале четырех соперниц.
הישג נהדר בקטאר: פלצ'יק זכה בארד באליפות העולם בג'ודו, ענבר לניר תתמודד בגמר על הזהב pic.twitter.com/lgoIg1BDPF— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 12, 2023
מדליית זהב - על אדמת קטאר: ענבר לניר זכתה באליפות העולם בג'ודו pic.twitter.com/uGFwNMED8L— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 12, 2023