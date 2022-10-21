



Чемпионат мира по виндсерфингу: пять израильтян примут участие в призовых гонках

Израильская команда продолжает успешно выступать на чемпионате мира по виндсерфингу IQ Foil, проходившем в Бресте, Франция. Этим вечером, в пятницу, пятерым ее членам удалось выйти в призовые гонки.



Зрителям пришлось ждать на пляже несколько часов , потому что на соревнования обрушился шторм, и погодные условия не позволяли спортсменам выйти на воду. После того, как ветер немного утих, состязания все же состоялись.



Шахар Тиби использовала это в своих интересах, когда в стартовой гонке преодолела дистанцию ​​и первой пересекла финишную черту. Она поднялась на вершину благодаря тому, что ее главная соперница по чемпионату, голландский ветеран Лилиан де Гауз, бывшая чемпионка мира по версии Nile Pride, лидировавшая до сих пор, сильно отстала.



Во втором туре казалось, что израильтянка держала отрыв от голландки, зная, что еще одно первое место гарантирует ей золото. Но в итоге Тиби завершила гонку только на 26-м месте, опустившись на четвертое место в общем зачете, что принесло ей путевку в четвертьфинал.



Помимо Тиби, три других израильтянки претендовали на призовые места. Даниэла Пелег, занявшая седьмое место в общем зачете, Майя Морид (9 место) и Кэти Спичков, замкнувшая первую десятку.



В мужской категории Том Реувени примет участие в гонке за медалью, заняв пятое место в общем зачете. Завтра он постарается сделать все, чтобы обеспечить себе одно из трех мест на подиуме.

