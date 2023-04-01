



Чемпионат Европы по водному поло будет проведен в Израиле

Европейская федерация плавания (LEN) объявила вчера в пятницу вечером, что чемпионат Европы по водному поло в следующем году, наконец, состоится в Вингейте в Нетании с 3 по 14 января.



Соревнования должны было состояться уже в этом году, но изменение дат и добавление событий в календарь и близость к чемпионату мира привели к тому, что израильская федерация водного поло была вынуждена изменить место проведения чемпионата, перенеся его из Тель-Авива в Нетанию.



Президент LEN Антонио Сильва сказал: "Федерация водного поло Израиля стремится обеспечить необходимые условия для проведения мероприятия, которое традиционно принимает лучшие команды мира по водному поло и приветствует болельщиков со всей Европы. LEN будет тесно сотрудничать с нашими партнерами в Израиле, чтобы соревнования прошли успешно".



Чемпионат, который является знаковым для Олимпийских игр в Париже 2024 года, пройдет в Уингейте в январе 2024 года. В соревнованиях, которые продлятся две недели, примут участие 16 мужских и 16 женских команд. Победители чемпионата среди мужчин и женщин выиграют путевку на Олимпиаду.



Чемпионат Европы является частью серии международных соревнований, которые пройдут в Израиле в наступающем году и включают в себя групповой этап чемпионата Европы по волейболу среди мужчин, чемпионат Европы по легкой атлетике среди юношей до 20 лет, молодежный чемпионат мира по плаванию, теннисный турнир ATP в Тель-Авиве, чемпионат мира по акробатике и многое другое.

