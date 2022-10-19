



Чемпионат Европы по тхэквондо проведут в Иерусалиме

Израильская федерация тхэквондо объявила о сотрудничестве с муниципалитетом Иерусалима для проведения чемпионата Израиля и чемпионата Европы.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Встреча с мэром города Моше Леон состоялась сегодня, 19 октября. Стороны обсудили проведение важных мероприятий в Иерусалиме, который считается спортивной столицей Израиля.

Муниципалитет поддержал проведение чемпионата Израиля по тхэквондо в 2023 году, детского чемпионата, международного чемпионата мира в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года, а также чемпионата Европы по тхэквондо.