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Чемпионат Европы по тхэквондо проведут в Иерусалиме
19.10.2022 10:53 Алина Груднева

Чемпионат Европы по тхэквондо проведут в Иерусалиме

Израильская федерация тхэквондо объявила о сотрудничестве с муниципалитетом Иерусалима для проведения чемпионата Израиля и чемпионата Европы.

 
Об этом сообщает Israel Hayom.
 
Встреча с мэром города Моше Леон состоялась сегодня, 19 октября. Стороны обсудили проведение важных мероприятий в Иерусалиме, который считается спортивной столицей Израиля.
 
Муниципалитет поддержал проведение чемпионата Израиля по тхэквондо в 2023 году, детского чемпионата, международного чемпионата мира в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года, а также чемпионата Европы по тхэквондо.

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