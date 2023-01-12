



“Челси” подписал план "Б" за 11 миллионов евро

“Челси” договорился с “Атлетико” о переходе Жоау Феликса. Португалец будет защищать цвета лондонского клуба до конца сезона.



За аренду Феликса “Челси” заплатит “Атлетико” 11 миллионов евро. Также клуб полностью возьмет на себя заработную плату португальца.



Феликс приходит на помощь Челси. В состоянии "Челси" есть проблемы на позиции крайнего нападающего. В матче в рамках АПЛ против “Манчестера” в дебюте поединка травмировались Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич.



Жоау должен достойно заменить этих футболистов. Переход португальца в “Челси” включает красный свет Михаилу Мудрику по поводу его трансфера в клуб.



Известно, что Феликс рассматривался как альтернативный вариант руководством “Челси” в случае недоговоренности с украинским форвардом. Выходит, что к согласию с Мудриком так и удалось прийти.