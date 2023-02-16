“Челси” ведет переговоры с “ПСЖ” по трансферу бразильского вингера
Ряды лондонского “Челси” может усилить бразильская звезда Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор.
Владельцы "Челси" и "ПСЖ" уже обсудили потенциальный трансфер бразильца. Подписать Неймара англичане хотели еще летом. Тогдашний главный тренер “Челси” Томас Тухель настаивал на трансфере бразильца. И даже после ухода Тухеля из команды лондонский клуб все еще заинтересован в услугах Неймара.
Владелец “Челси” в восторге от игры бразильского вингера. Также отмечается, что французы готовы отпустить футболиста.
К тому же владелец “Челси” может предложить летом возглавить лондонский коллектив Луису Энрике. Такой ход может положительно отразиться на потенциальном трансфере Неймара, поскольку тот отыграл под руководством испанского коуча три года и выигрывал в свое время Лигу чемпионов. Неймар, со своей стороны, также заинтересован в своем трансфере, поскольку устал от критики во Франции.
HOJE É DIA DE NEYMAR DA SILVA SANTOS JÚNIOR EM CAMPO. ÍDOLO, LENDÁRIO, UM DOS MAIORES DA HISTÓRIA. VOA NEY #NeyDay pic.twitter.com/OVEbvMGsX6— El BBBaianoᵉᶜᵛ #TeamFred🐏 (@El_Baiano_) February 14, 2023