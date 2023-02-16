



“Челси” ведет переговоры с “ПСЖ” по трансферу бразильского вингера

Ряды лондонского “Челси” может усилить бразильская звезда Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор.



Владельцы "Челси" и "ПСЖ" уже обсудили потенциальный трансфер бразильца. Подписать Неймара англичане хотели еще летом. Тогдашний главный тренер “Челси” Томас Тухель настаивал на трансфере бразильца. И даже после ухода Тухеля из команды лондонский клуб все еще заинтересован в услугах Неймара.

Владелец “Челси” в восторге от игры бразильского вингера. Также отмечается, что французы готовы отпустить футболиста.



К тому же владелец “Челси” может предложить летом возглавить лондонский коллектив Луису Энрике. Такой ход может положительно отразиться на потенциальном трансфере Неймара, поскольку тот отыграл под руководством испанского коуча три года и выигрывал в свое время Лигу чемпионов. Неймар, со своей стороны, также заинтересован в своем трансфере, поскольку устал от критики во Франции.