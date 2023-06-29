



Чехия ввела жесткие санкции против спортсменов из России

Чехия запретила выступать на территории страны спортсменам, которые представляют Российскую Федерацию. Об этом сообщает говорится в решении правительства Чехии.



"Кабмин по предложению министра образования, молодежи и спорта согласился с запретом на участие отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Российскую Федерацию, в спортивных соревнованиях и матчах, которые организуются на территории Чешской Республики", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правительство ввело запрет на участие отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Чешскую Республику, в спортивных соревнованиях и матчах, которые организуются на территории Российской Федерации.



"Предложение исходило от инициативы спортивных союзов и было поддержано руководством Национального агентства спорта", - пояснили в правительстве.



Также еще одним важным пунктом обсуждения в правительстве стало решение о занесении Владимира Петровича Евтушенко и Феликса Владимировича Евтушенко в национальный санкционный список.



Сообщалось, что Владимир Евтушенков является ведущим российским бизнесменом, который вместе со своим сыном предоставляет российскому правительству значительные ресурсы.



Согласно представленному документу, Евтушенков имеет давние тесные отношения с высокопоставленными российскими чиновниками и является членом нескольких торгово-промышленных палат, способствуя работе стратегических секторов российской экономики, которые являются важными источниками доходов для российского государства и правительства.



Включение в санкционный список означает, что этим лицам запрещен въезд в Чехию, проведение любых финансовых операций через чешские структуры и замораживание в стране всех активов. Одновременно Чехия предлагает внести эти имена в санкционный список Евросоюза.