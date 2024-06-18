



ЧЕ 2024: Турция захватывает Германию

Безумная поддержка болельщиков помогла сборной Турции одолеть Грузию 3:1.



Ну и матч!!! Оторваться было невозможно ни на минуты. Сумасшедшая энергия трибун, забитых турецкими болельщиками, передалась на футбольное поле. Две "горячие" команды, играющие самозабвенно и самоотверженно. Может быть им не хватает дисциплины, каких-то тактических построений, но желания победить хоть отбавляй. Уже в первые пятнадцать минут обе команды создали несколько голевых моментов. Постепенно сборная Турции захватила инициативу и насела на ворота Грузии.



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Как результат, пока самый красивый, на тот момент, гол Чемпионата. Через минуту турки забили еще один гол, но ВАР обнаружил 5 миллиметров офсайда. интересно, что после этого момента, ситуация на поле резко поменялась. Уже Грузия атаковала активнее, смогла отыграться и еще через минуту имели прекрасную возможность выйти вперед. Первый тайм: боевая ничья.



Во второй половине игры турки смотрелись получше, они атаковали большими силами и не давали сопернику продохнуть. Результатом стал еще один красавец гол, который и решил судьбу матча. Позже, Грузия очень хотела отыграться , в последние минуты даже вратарь побежал в штрафную площадь соперника. И моменты были, но удача в этот день была на стороне турецкой сборной. Им удалось отбиться, перехватить мяч и закатить его в пустые ворота. Турция побеждает, но болельщики сборной Грузии должны быть горды первым в истории выступлением своей команды в финальном турнире.