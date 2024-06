ЧЕ-2024: фанаты сборных Турции и Грузии устроили драку

На стадионе в Дортмунде в преддверии матча группового этапа чемпионата Европы по футболу болельщики сборных Турции и Грузии устроили драку.



Соответствующее видео распространили в социальных сетях.



Фанаты забрасывали друг друга разными предметами и поливали водой.



В итоге, в драку, которая вспыхнула на трибунах, пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности и полиции.

🇹🇷⚽🇬🇪 Fans of the national teams of #Turkey and #Georgia staged a mass brawl at the stadium in Dortmund, Germany, before the group stage match of the European Football Championship.



Improvised items were used. Only after the police intervened did the fight stop. #EURo2024 pic.twitter.com/7YQxQOGFyU