



Carlyle ведет переговоры о приобретении доли в ФК "Манчестер Юнайтед"

Американская компания Carlyle Group Inc ведет переговоры о "крупной" инвестиции в "Манчестер Юнайтед", поскольку аукцион по продаже футбольного клуба Премьер-лиги вступает в завершающую стадию.



Carlyle является одной из нескольких сторон, претендующих на миноритарный пакет акций клуба из Олд Траффорд. Точные детали предложения, включая сумму инвестиций и структуру сделки, еще предстоит уточнить.



Американские владельцы "МЮ", семья Глейзеров, начали официальный процесс продажи в конце прошлого года и получили несколько предложений, в том числе от катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани и британского миллиардера Джима Рэтклиффа.



В этом месяце сайт новостей спортивной индустрии Sportico сообщил, что "Манчестер Юнайтед" примет третий раунд предложений от потенциальных покупателей в конце апреля.



Глейзеры купили "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за 790 млн фунтов стерлингов в рамках сделки с высокой долей заемных средств, которая подверглась критике за то, что клуб обременен долгами.



"МЮ" выигрывал титул чемпиона Англии по футболу рекордные 20 раз, но последний раз это происходило в 2013 году.