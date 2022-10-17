



Бывшего катарского гонщика загнобили за теплые слова в адрес Израиля

Бывший катарский гонщик Хамад Аль-Сувайди извинился за теплые слова в адрес Израиля из-за волны резкой критики от своих соотечественников.

Он выступил с интервью для канала Kan 11.

Бывший спортсмен сказал, что израильтяне могут посетить Катар во время чемпионата мира по футболу, который состоится с ноября по декабрь.

По его словам, гражданам Израиля окажут теплый прием, поскольку "Доха принадлежит всем".

На Аль-Сувайди в Катаре тут же накинулись с критикой и обвинениями в произраильской позиции. Экс-гонщику пришлось давать извинения.

"Я извиняюсь за свое интервью израильскому каналу и заявляю о своей солидарности с палестинским делом. Спасибо за мудрые советы и добрые слова, напомнившие следовать указаниям нашего Пророка", - написал он в Twitter.