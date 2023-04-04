



Британский боксер Амир Хан дисквалифицирован на 2 года за использование допинга

Британскому боксеру Амиру Хану запретили выступать на соревнованиях на два года после того, как в его пробе крови после боя с Келлом Бруком в феврале прошлого года было обнаружено запрещенное вещество остарин, сообщило во вторник антидопинговое агентство Великобритании, пишет Reuters.



Бывший чемпион мира в полусреднем весе 36-летний Хан объявил о завершении карьеры в мае после досрочного поражения в шестом раунде от британца Брука 19 февраля, но не сможет вернуться на ринг до апреля 2024 года.



На веб-сайте UKAD говорится, что остарин — это препарат, действие которого аналогично действию тестостерона. Он присутствует в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства как анаболический агент и всегда запрещен в спорте.



Хан, который перед боем с Бруком выразил обеспокоенность по поводу отсутствия тестирования на наркотики, признал, что нарушил антидопинговые правила, но сказал, что это было непреднамеренно.



Независимый трибунал принял аргумент Хана и исключил "преднамеренное или безрассудное поведение" в письменном решении от 21 февраля 2022 года и наложил двухлетний запрет на занятия спортом из-за "строгой ответственности".



"Строгая ответственность означает, что спортсмены несут полную ответственность за то, что они потребляют, и за наличие любых запрещенных веществ в их крови", — заявила исполнительный директор UKAD Джейн Рамбл.



Дисквалификация Хана началась 6 апреля 2022 года и истекает 5 апреля следующего года.

