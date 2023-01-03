



Бразилия попрощалась с Пеле

Тысячи людей собрались, чтобы отдать дань уважения бразильской легенде Пеле, когда по улицам Сантоса прошла похоронная процессия с его гробом.



Об этом сообщает ВВС.



Гроб Пеле был перевезен на пожарной машине со стадиона, где проходила церемония прощания, на кладбище, где он будет похоронен на частной церемонии.



Скорбящие выстроились вдоль улиц, по которым ехал похоронный кортеж. Многие из присутствующих были одеты или держали футболки футбольного клуба Сантоса с именем Пеле.