



Босс иранского футбола разрешил женщинам посещать матчи высшей лиги

Женщины в Иране, которым долгое время запрещалось посещать футбольные матчи, за исключением редких случаев, будут допущены на стадионы в предстоящем сезоне, заявил высокопоставленный чиновник.



“В этом году одной из характерных особенностей этой лиги… является то, что мы станем свидетелями выхода женщин на стадионы”, — говорит Мехди Тадж, глава Федерации футбола Ирана.



Он сообщил об этом во время прямой трансляции церемонии жеребьевки предстоящего сезона высшей футбольной лиги Ирана. Турнир с участием 16 команд должен начаться в следующем месяце.



После Исламской революции 1979 года в Иране женщинам запрещено посещать футбольные и другие спортивные стадионы, несмотря на отсутствие соответствующего закона.



Священнослужители, которые играют важную роль в принятии решений в Иране, утверждают, что женщины должны быть защищены от мужской атмосферы и вида полуодетых спортсменов-мужчин.



Некоторые официальные лица говорят об отсутствии надлежащей для этого инфраструктуры спортивных сооружений.



Тадж говорит, что некоторые стадионы в городах Исфахан, Керман и Ахваз, но не в столице Тегеране, “готовы” принимать женщин.



В августе женщинам впервые за многие годы разрешили присутствовать на матче чемпионата страны по футболу.



В другом редком случае в октябре 2019 года около 4000 женщин были допущены к участию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года между Ираном и Камбоджей на стадионе Азади в Тегеране.



Иран столкнулся с растущим давлением, чтобы допустить женщин на матчи после смерти в 2019 году футбольной фанатки Сахар Ходаяри, которая подожгла себя, опасаясь тюремного заключения после попытки посетить матч, переодевшись мужчиной.



Ходаяри стала известна как “синяя девушка” в честь цветов своей любимой команды “Эстеглал”.



