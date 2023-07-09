Новости » Спорт
Босс иранского футбола разрешил женщинам посещать матчи высшей лиги
09.07.2023 20:02 Ирина Демьянова

Босс иранского футбола разрешил женщинам посещать матчи высшей лиги

Женщины в Иране, которым долгое время запрещалось посещать футбольные матчи, за исключением редких случаев, будут допущены на стадионы в предстоящем сезоне, заявил высокопоставленный чиновник.

“В этом году одной из характерных особенностей этой лиги… является то, что мы станем свидетелями выхода женщин на стадионы”, — говорит Мехди Тадж, глава Федерации футбола Ирана.

Он сообщил об этом во время прямой трансляции церемонии жеребьевки предстоящего сезона высшей футбольной лиги Ирана. Турнир с участием 16 команд должен начаться в следующем месяце.

После Исламской революции 1979 года в Иране женщинам запрещено посещать футбольные и другие спортивные стадионы, несмотря на отсутствие соответствующего закона.

Священнослужители, которые играют важную роль в принятии решений в Иране, утверждают, что женщины должны быть защищены от мужской атмосферы и вида полуодетых спортсменов-мужчин.

Некоторые официальные лица говорят об отсутствии надлежащей для этого инфраструктуры спортивных сооружений.

Тадж говорит, что некоторые стадионы в городах Исфахан, Керман и Ахваз, но не в столице Тегеране, “готовы” принимать женщин.

В августе женщинам впервые за многие годы разрешили присутствовать на матче чемпионата страны по футболу.

В другом редком случае в октябре 2019 года около 4000 женщин были допущены к участию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года между Ираном и Камбоджей на стадионе Азади в Тегеране.

Иран столкнулся с растущим давлением, чтобы допустить женщин на матчи после смерти в 2019 году футбольной фанатки Сахар Ходаяри, которая подожгла себя, опасаясь тюремного заключения после попытки посетить матч, переодевшись мужчиной.

Ходаяри стала известна как “синяя девушка” в честь цветов своей любимой команды “Эстеглал”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru