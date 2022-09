Болельщики "Маккаби" освистали игрока "ПСЖ"

Фанаты ФК "Маккаби" Хайфа освистали игрока "ПСЖ" Ашрафа Хакими, когда тот вышел на поле на 83-й минуте во время вчерашней игры.



Домашние болельщики освистали его, поскольку в прошлом он открыто высказывался о правах палестинцев и поддержал движение "Свободная Палестина".





PSG's Achraf Hakimi touches his ear after being loudly booed by home fans in Haifa tonight when he was introduced as a substitute. The Morocco international has been a vocal advocate of Palestinian rights. pic.twitter.com/ezmKn2cTBY