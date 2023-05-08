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Болельщики "Хайфы" забросали фанатов "Маккаби Тель-Авив" сигнальными ракетами
08.05.2023 21:32 Евгения Маркова

Болельщики "Хайфы" забросали фанатов "Маккаби Тель-Авив" сигнальными ракетами

В израильском футболе мы уже привыкли к пиротехническим шоу в больших играх, и сегодня вечером, в понедельник, на стадионе имени Сами Офера мы стали свидетелями такого шоу, когда на этот раз болельщики "Маккаби Хайфа" бросали ракеты на поле. Болельщики "Маккаби Тель-Авив" на южной трибуне, когда только разделительное заграждение предотвратило возможность катастрофы.

Еще до игры полиция задержала троих болельщиков по подозрению в попытке пронести на матч сигнальные ракеты и нарушении общественного порядка.

Еще один фанат был арестован после того, как полиция разогнала собравшуюся на месте толпу, но подозреваемый отказался покинуть место происшествия и мешал полиции выполнять свои обязанности.
 

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