



Болельщики "Хайфы" забросали фанатов "Маккаби Тель-Авив" сигнальными ракетами

В израильском футболе мы уже привыкли к пиротехническим шоу в больших играх, и сегодня вечером, в понедельник, на стадионе имени Сами Офера мы стали свидетелями такого шоу, когда на этот раз болельщики "Маккаби Хайфа" бросали ракеты на поле. Болельщики "Маккаби Тель-Авив" на южной трибуне, когда только разделительное заграждение предотвратило возможность катастрофы.



Еще до игры полиция задержала троих болельщиков по подозрению в попытке пронести на матч сигнальные ракеты и нарушении общественного порядка.



Еще один фанат был арестован после того, как полиция разогнала собравшуюся на месте толпу, но подозреваемый отказался покинуть место происшествия и мешал полиции выполнять свои обязанности.

