



Боксеры из РФ и Беларуси исключены из рейтингов WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил из рейтингов российских и белорусских спортсменов.

По данным "РИА Новости", информацию об этом подтвердил президент организации Маурисио Сулейман.

Решение об исключении боксеров из двух стран было принято на конгрессе WBC в Акапулько. Спортсмены не смогут бороться за чемпионские титулы.

"Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Их граждане не смогут соперничать за титул чемпиона WBC", - сказал Сулейман.

Российские и белорусские боксеры смогут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с РФ.