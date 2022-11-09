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Боксеры из РФ и Беларуси исключены из рейтингов WBC
09.11.2022 13:07 Алина Груднева

Боксеры из РФ и Беларуси исключены из рейтингов WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил из рейтингов российских и белорусских спортсменов.

 
По данным "РИА Новости", информацию об этом подтвердил президент организации Маурисио Сулейман.
 
Решение об исключении боксеров из двух стран было принято на конгрессе WBC в Акапулько. Спортсмены не смогут бороться за чемпионские титулы.
 
"Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Их граждане не смогут соперничать за титул чемпиона WBC", - сказал Сулейман.
 
Российские и белорусские боксеры смогут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с РФ.

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