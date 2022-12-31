



Бокс: Фьюри снова угрожает Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.



По словам британца, он не уверен, что украинец окажет достойное сопротивление. Кроме того, "Цыганский король" оставил послание Усику с угрозами.



"Сомневаюсь, что Усик достаточно большой и сильный, чтобы противостоять ударам. Это вызов, но он будет убегать, как маленькая с**ка всю ночь. Я выслежу его, а как доберусь к цели, то он будет раздавлен", - приводит слова Фьюри The Telegraph.