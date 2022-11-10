



Бой Усик – Фьюри: названа возможная дата

Стала известна и уже даже озвучена возможная дата боя Усик – Фьюри: исторический поединок может пройти в период с 25 февраля по 4 марта 2023 года.



Стала известна и уже даже озвучена возможная дата боя чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) – в период с 25 февраля по 4 марта 2023 года.



Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк.



"Мы имеем сейчас рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда. 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок. Пока что рабочей датой является 18-е число, но окончательно мы утвердимся после поединка 3 декабря между Фьюри и Дереком Чисорой", – сообщил Красюк в эфире BoxOffice.



В свою очередь менеджер украинца Эгис Климас также подтвердил, что бой Усик – Фьюри планируют провести не раньше 18 февраля и не позднее 4 марта 2023 года.



Напомним, после победы над Энтони Джошуа Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри. Вскоре украинец заявил, что проведение поединка с Тайсоном в этом году невозможно.



Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что украинец станет следующим соперником Фьюри после боя британца с Дереком Чисорой, который намечен на 3 декабря. Сам Тайсон сказал, что в 2023 году проведет три боя, один из них – с Усиком.



Напомним, 21 августа 2022 года украинский боксер Александр Усик защитил пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.