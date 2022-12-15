



Бой с тенью: нападающий Марокко установил антирекорд ЧМ-2022

Полуфинал ЧМ-2022 в Катаре между сборными Марокко и Франции закончился со счетом 2:0 в пользу французов. Несмотря на это, марокканцы владели мячом 62% игрового времени, французы – 38%.



Эн-Несири такое преимущество в игре не помогло. Нападающий прикоснулся к мячу всего трижды за поединок.



Юсуф вышел на матч в основном составе Марокко. Провел на поле 25-летний нападающий 66 минут, после чего его заменили на Абдерразака Хамдаллу. Это минимальный показатель контакта с мячом среди футболистов на мировом чемпионате с 1966 года.



В Катаре Юсуф Эн-Несири провел все 6 поединков Марокко, в которых отличился дважды.



Кстати, он забил единственный гол в ворота Португалии в четвертьфинале мундиаля, что помогло Марокко стать первой африканской командой, дошедшей до 1/2 ЧМ.