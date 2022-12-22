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Боец UFC пожертвует мозг на исследования
22.12.2022 20:38 Алина Груднева

Боец UFC пожертвует мозг на исследования

Девушка-боец UFC Джули Кедзи намерена пожертвовать свой мозг после смерти для научных исследований.

Об этом сообщает MMA Underground.

"Я просто решила, что это правильно. Я просто хочу помочь", — сказала Кедзи.

Американка хочет помочь изучению хронической травматической энцефалопатии - непоправимые повреждения мозга, вследствие травм головы.

41-летняя Кедзи завершила спортивную карьеру в 2013 году. Боец ​​смешанных единоборств  провела 29 боев в ММА, одержала 16 побед. 
 

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