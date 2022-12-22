Боец UFC пожертвует мозг на исследования
Девушка-боец UFC Джули Кедзи намерена пожертвовать свой мозг после смерти для научных исследований.
Об этом сообщает MMA Underground.
"Я просто решила, что это правильно. Я просто хочу помочь", — сказала Кедзи.
Американка хочет помочь изучению хронической травматической энцефалопатии - непоправимые повреждения мозга, вследствие травм головы.
41-летняя Кедзи завершила спортивную карьеру в 2013 году. Боец смешанных единоборств провела 29 боев в ММА, одержала 16 побед.