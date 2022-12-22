



Боец UFC пожертвует мозг на исследования

Девушка-боец UFC Джули Кедзи намерена пожертвовать свой мозг после смерти для научных исследований.



Об этом сообщает MMA Underground.



"Я просто решила, что это правильно. Я просто хочу помочь", — сказала Кедзи.



Американка хочет помочь изучению хронической травматической энцефалопатии - непоправимые повреждения мозга, вследствие травм головы.



41-летняя Кедзи завершила спортивную карьеру в 2013 году. Боец ​​смешанных единоборств провела 29 боев в ММА, одержала 16 побед.

