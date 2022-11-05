Боец ММА Оливейра хочет сделать перерыв после поражения
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра заявил о желании сделать перерыв после поражения от Ислама Махачева.
Оливейра прокомментировал публикацию о том, что в UFC хотят организовать его бой с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым.
"Этого не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо всем", - написал бразилец.
Not gonna happen.— Charles 'DoBronxs' Oliveira (@CharlesDoBronxs) November 5, 2022
I need a break.
Thank you guys! https://t.co/RWBSurIPsg