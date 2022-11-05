



Боец ММА Оливейра хочет сделать перерыв после поражения

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра заявил о желании сделать перерыв после поражения от Ислама Махачева.



Оливейра прокомментировал публикацию о том, что в UFC хотят организовать его бой с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым.



"Этого не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо всем", - написал бразилец.



